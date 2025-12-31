नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी कायदेशीर वादात यश मिळेल. प्रवासाचा योग
संध्याकाळी पाहुण्यांचे आगमन होईल त्यामुळे तुमचा आनंद वाढेल.
कामाच्या ठिकाणी कामाचा वेग मंद असल्याने मानसिक ताण जाणवू शकतो.
आर्थिक स्थिती उत्तम असून धनलाभाचे योग आहेत.
एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या सहकार्यामुळे नोकरीत तुमची स्थिती अधिक मजबूत होईल.
गुंतवणूकिचा विचार करत असाल तर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
जे काम हाती घेणार त्यात यश मिळेल. ऑफिसमध्ये वातावरण सकारात्मक असेल.
एखादे काम यशस्वी झाल्याने मनस्ताप कमी होईल.
कामाचा वेग वाढेल आणि कामात सुधारणा देखील असेल.
एखाद्या धार्मिक कार्याची योजना करताना तुमचा सल्ला विचारात घेतला जाईल.
सर्व कामे वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी वेळेबरोबर तुमची स्पर्धा सुरु असेल
जे काम सुरू आहे त्यात अडथळे येऊ शकतात आणि मानसिक ताण वाढेल.