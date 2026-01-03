मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल 04 जानेवारीचा दिवस

Horoscope

01 January, 2026

Auther: शिल्पा आपटे

इतरांच्या मदतीसाठी पुढे सरसावल्याने अंतर्मनाला समाधान लाभेल.

मेष 

करिअरच्या दृष्टीने तुम्ही ज्या शुभ बातमीची वाट पाहत होता, ती आज मिळण्याची शक्यता

वृषभ

कामाची व्यस्तता वाढेल, पण त्या गडबडीत अनावश्यक खर्च टाळणे

मिथुन

घाईघाईत किंवा भावनेच्या भरात घेतलेले निर्णय पुढे पश्चाताप देऊ शकतात,

कर्क

स्पर्धा परीक्षा दिली असल्यास उत्तम निकालाची शक्यता

सिंह

सर्जनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना विशेष यश मिळेल.

कन्या

बुद्धिमत्ता आणि प्रभावी बोलण्याची कला कामात यश देणार आहे.

तूळ 

थांबलेले काम पूर्ण होईल आणि नशिबाची पूर्ण साथ लाभेल.

वृश्चिक

कर्ज कमी झाल्यामुळे उत्साह वाढेल. कामात हलगर्जीपणा टाळा

धनु

वाहन चालवताना वेगावर नियंत्रण ठेवा.

मकर 

व्यवसायात यशाचे संकेत आहेत, मात्र कामात फोकस राखणे आवश्यक

कुंभ

मीन

