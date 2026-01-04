मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल 04 जानेवारीचा दिवस

Horoscope

01 January, 2026

Auther: शिल्पा आपटे

धार्मिक प्रवासाचा योग असला तरी तो पुढे ढकलला जाऊ शकतो. शुभ कार्यावर खर्च 

मेष 

विचारशक्ती आणि नियोजन कौशल्य वाढणार आहे ज्यामुळे कामात उत्तम प्रगती

वृषभ

पण तुम्ही संयमाने वागा आणि रागावर नियंत्रण ठेवा. शक्य झाल्यास तातडीने तपासणी करा.

मिथुन

जोडीदाराच्या प्रकृतीत सुधारणा असून घरात वातावरण सकारात्मक असेल.

कर्क

संध्याकाळी खुषखबर मिळाल्याने घरात समाधान असेल.

सिंह

वैवाहिक जीवन सुखकर असून घरात समाधानकारक वातावरण असेल.

कन्या

घरगुती सुख-सोयी वाढल्याने मानसिक समाधान वाढेल. कुटुंबातील बदल सकारात्मक

तूळ 

जवळच्या लोकांशी वाद टाळा, अन्यथा नुकसान होऊ शकते. तब्येतीकडे लक्ष द्या

वृश्चिक

लहान-मोठ्या प्रवासाचे योग आहेत. ऑफिसमध्ये वातावरण सकारात्मक

धनु

अनुभवी आणि मान्यवर व्यक्तींची भेट मनाला आनंद देणार आहे.

मकर 

उत्पन्नाचे नवे मार्ग दिसतील त्यावरून वाटचाल करा. शत्रू आणि विरोधकांवर मात करणार

कुंभ

तुमच्या समजूतदारपणामुळे एखादी कठीण समस्या सोडवता येईल.

मीन

