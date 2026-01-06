मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल 07 जानेवारीचा दिवस

Horoscope

06 January, 2026

Auther: शिल्पा आपटे

कोणत्याही कायदेशीर वादात तुम्ही अडकणार नाही असे पहावे.

मेष 

स्वतः मेहनत केली तरच प्रोजेक्ट पूर्ण होणार. ऑफिसमध्ये जास्त धावपळ आहे

वृषभ

नोकरी किंवा व्यवसायाशी संबंधित काही प्रश्न सुटतील.

मिथुन

तुमच्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत, ज्याचा नक्कीच फायदा होईल

कर्क

सहकाऱ्यांसोबत अतिशय प्रेमाने आणि आदराने वागणार आहात.

सिंह

स्वतःबद्दल अधिक विचार करण्याची गरज आहे. कामकाजाची परिस्थिती

कन्या

कधी कधी स्वतःच्या अटींवर काम करण्याचा प्रयत्न करा.

तूळ 

एक गोष्ट लक्षात ठेवा तुमचा उदारपणा कधी कधी तुमच्यासाठीच अडचणीचा 

वृश्चिक

एखादे महत्त्वाचे काम पूर्ण झाल्याने लाभदायक संधी मिळतील.

धनु

कामाचा ताण जास्त जाणवेल. गाडी अचानक खराब होण्याची शक्यता

मकर 

यश मिळविण्यासाठी अजून थोडा प्रयत्न करावा लागेल.

कुंभ

तुमचे काम व्यवस्थित होत आहे. चिडचिड किंवा तीव्र प्रतिक्रिया देण्याची सवय कमी होणार

मीन

