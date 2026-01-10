मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल 11 जानेवारीचा दिवस

Horoscope

10 January, 2026

Auther: शिल्पा आपटे

इतरांना मदत करण्याची तुमची प्रवृत्ती असते त्याप्रमाणे वागणार आहात.

मेष 

कामाचा ताण अधिक असल्याने योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे.

वृषभ

वाहन चालवताना वेगावर नियंत्रण ठेवा, कारण अती वेग घातक ठरु शकतो.

मिथुन

निर्णय घेताना सखोल विचार करा. घरात एखाद्या मंगल कार्यक्रमाच्या आयोजनावर चर्चा

कर्क

वेळेचे योग्य नियोजन लाभदायक ठरेल. तब्येतीकडे लक्ष द्या, डोळ्यांबाबत काही त्रास होण्याची शक्यता

सिंह

क्रिएटीव्ह कामात यश मिळेल. घरगुती समस्या सुटणार

कन्या

धावपळ जास्त असल्याने तब्येतीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. प्रत्येक काम करताना सावधगिरी बाळगा.

तूळ 

वाणीवर संयम न ठेवल्यास प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

वृश्चिक

घरातील सुखसोयींमध्ये वाढ झाल्याने मानसिक समाधान मिळेल

धनु

प्रवासाचा योग असला तरी काही कारणामुळे तो पुढे ढकलला जाईल.

मकर 

कोणताही निर्णय घेताना सखोल अभ्यास किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला महत्त्वाचा ठरेल.

कुंभ

तुम्ही आज अधिक निवांत आणि रिलॅक्स असणार आहात.

मीन

