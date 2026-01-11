मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल 12 जानेवारीचा दिवस

Horoscope

10 January, 2026

Auther: शिल्पा आपटे

सततचा ताणतणाव आणि गेले काही दिवस केलेली जास्त मेहनत यामुळे कंटाळा

मेष 

भविष्यातील लाभाचे संकेत आहेत, फक्त कामावर जास्त फोकस करा.

वृषभ

विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात फोकस करावा त्यामुळे अधिक फायदा होईल.

मिथुन

जोखीम घेणे टाळा आणि धाडसी पावले शक्यतो उचलू नयेत.

कर्क

मित्रांच्या सहवासातूनही फायदा होईल. काही कारणांमुळे घरच्यांशी संवाद थोडा कमी

सिंह

ताण कमी होण्याची शक्यता आहे. इतरांना मदत केल्याने तुम्हालाही मदत मिळेल.

कन्या

व्यवहार किंवा व्यवसायात थोडा धोका असल्याने सावध राहणे गरजेचे आहे.

तूळ 

संध्याकाळपर्यंत नफ्याच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. फिरायला जाण्याची संधी मिळाल्यास नक्की जा

वृश्चिक

प्रवासामुळे एखादे महत्त्वाचे काम मार्गी लागू शकते. एखाद्या उपक्रमात भरघोस यश मिळेल.

धनु

वैवाहिक जीवनातही यश मिळेल. दिवसभर अनेक कामे असतील

मकर 

संवादातून एखादी नवी कल्पना सुचेल, जी भविष्यात लाभदायक ठरेल.

कुंभ

सावधपणे आणि सातत्याने काम करा. जीवनातील संघर्ष हळूहळू कमी होणार

मीन

