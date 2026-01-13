मकर संक्रांतीनिमित्त नकारात्मकतेचा त्याग करून सकारात्मकतेकडे वाटचाल
Picture Credit: Artist
आर्थिक स्थिती सुधारत असल्याने गुंतवणुकीचा विचार करता येईल.
नशिबाची साथ असली तरी प्रत्येक कामात लक्ष द्या. मुलांनी स्पर्धा परीक्षेत मिळवलेले यश
प्रवासाचे योग असून त्यातून चांगले अनुभव मिळतील.
दिवसभराच्या धावपळीमुळे थकवा आणि डोळ्यांचा त्रास होऊ शकतो, त्यामुळे तब्येतीची काळजी घ्या.
शुभ कार्यांवर खर्च होणार आहे त्यामुळे तुमचा मानसन्मान वाढेल.
दीर्घकाळापासूनची देणे-घेण्याची समस्या सुटण्याची शक्यता आहे.
आजारपण असूनही कामानिमित्त धावपळ होणार आहे. मानसिक त्रास जास्त होणार नाही लक्ष द्या
मकर संक्रांतीमुळे दिवसभर सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये सहभाग
मकर संक्रातीच्या दिवशी नवीन काम करणे तुमच्यासाठी लाभदायक असेल. सहकाऱ्यांची मदत मिळेल
एखाद्या वाईट बातमीमुळे अचानक प्रवास करावा लागू शकतो.
जोडीदारासोबतचे वाद कमी होतील आणि नाते सुधारेल.