व्यवसायात कामाचा व्याप वाढत असून त्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक
कामाचा वाढता ताण पाहता योग्य नियोजन आणि तब्येतीची काळजी घेणे गरजेचे
आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने गुंतवणुकीचा विचार करता येईल
विचारपूर्वक निर्णय घ्या. घरात मंगलकार्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता
नियोजनबद्ध पद्धतीने काम पूर्ण होईल आणि लोकांवर प्रभाव पडेल.
रागावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे, अन्यथा गैरसमज निर्माण होऊ शकतात.
मिळकतीचे नवे मार्ग खुले होतील, त्याचा योग्य वापर करा.
रखडलेली कामे पूर्ण होतील. बोलण्यात संयम न ठेवल्यास अडचणी
आर्थिक व्यवहार करताना सावध राहा; फसवणुकीची शक्यता आहे.
कौटुंबिक जबाबदाऱ्या काही प्रमाणात पूर्ण होतील.
कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सखोल अभ्यास किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला
मन प्रसन्न आणि रिलॅक्स राहील. आई-वडिलांचा सल्ला आणि आशीर्वाद मार्गदर्शक ठरेल,