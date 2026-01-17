मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल 18 जानेवारीचा दिवस

Horoscope

17 January, 2026

Auther: शिल्पा आपटे

आत्मसन्मान वाढविणारे काम करताना सावध राहा. कामातील एक चूक मोठा अनर्थ

मेष 

Picture Credit: Artist

घरात वातावरण समाधान देणारे असेल तर व्यवसायात नवे सहकारी मिळतील.

वृषभ

काही गोष्टी तुमचे टेन्शन वाढविणार, तुम्ही सकारात्मक राहा आणि काम करा.

मिथुन

थांबलेले काम पुन्हा सुरु होणार आहे. कामात फोकस करा.

कर्क

सहकाऱ्यांसोबत गोड बोला आणि आपुलकीने वागा.

सिंह

मौन राखणेच फायदेशीर ठरेल. वादविवाद आणि संघर्ष टाळा. रागावर नियंत्रण ठेवा

कन्या

राजकारणात असाल तर मानसन्मान वाढणार आहे. संध्याकाळी एखाद्या मंगल कार्यात सहभागी

तूळ 

व्यवसायात नवे काम येणार आहे नियोजन नीट करा.

वृश्चिक

काम वेळेत पूर्ण झाल्यामुळे आत्मविश्वास वाढेल.

धनु

पैशांच्या व्यवहाराबाबत सावध राहा, तुमचे धन अडकण्याची शक्यता आहे.

मकर 

संध्याकाळी एखाद्या धार्मिक कार्यात सहभागी होणार आहात.

कुंभ

मीनसाठी संपत्तीत वाढ एकणूच मेहनत, संयम आणि नियोजन केले तर कामात यश मिळेल.

मीन

जेवल्यानंतर लगेच करा हे 1 काम, नाहीतर 400 पार होईल शुगर

पुढे वाचा