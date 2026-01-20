मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल 18 जानेवारीचा दिवस

Horoscope

17 January, 2026

Auther: शिल्पा आपटे

मेहनतीने कठीण कामं सुद्धा सहज पूर्ण करू शकाल. आई-वडिलांच्या आरोग्याची काळजी घ्या

मेष 

नोकरी करणाऱ्या लोकांची सुद्धा ऑफिसमध्ये प्रशंसा होईल. अचानक खर्च वाढू शकतो

वृषभ

कुटुंबाकडून तुम्हाला खूप प्रेम मिळेल. लाडके आहात त्यामुळे तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील.

मिथुन

घरात किंवा ऑफिसमध्ये काही मतभेद असतील तर ते लवकर सोडवण्याचा प्रयत्न करा.

कर्क

उत्पन्नाचे नवीन मार्ग मिळाल्याने आर्थिक अडचणी दूर होतील. कामात यश मिळवण्यासाठी मदत करतील.

सिंह

वैयक्तिक कामांपेक्षा व्यावहारिक कामांमध्ये तुम्हाला जास्त रस असेल.

कन्या

कामात कोणाचीतरी साथ तुम्हाला फायद्याची ठरेल. आज भाग्य तुमची साथ देईल

तूळ 

गरजेपेक्षा जास्त राग केल्यास समस्या वाढू शकतात.  व्यावहारिक विचार तुमच्या मनात

वृश्चिक

व्यवसायात अनुभव महत्त्वाचा आहे,चुका पुन्हा करणे टाळा. आर्थिक स्थितीत काही मोठे बदल

धनु

आरोग्याच्या दृष्टीने आज तुमचे आरोग्य उत्तम राहील. शरीरात चपळता राहील

मकर 

घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला आहे प्रॉपर्टी किंवा पैशांच्या व्यवहार

कुंभ

उत्पन्नात वाढ होऊ शकते आणि कुठूनतरी अचानक धनलाभ. शुभ कार्य संपन्न होईल

मीन

