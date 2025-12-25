मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल 26 डिसेंबरचा दिवस

Horoscope

25 December, 2025

Auther: शिल्पा आपटे

दिवसभर आनंद आणि उत्साह टिकून राहील.  आर्थिक स्थिती ठीक असेल.

मेष 

पूर्ण मेहनत आणि चिकाटीने प्रयत्न करावे लागतील. आर्थिक स्थिती ठीक राहील.

वृषभ

कधी कधी समोरच्या व्यक्तीचे ऐकणे फायदेशीर ठरते. तुमची कामे पटकन मार्गी लागतील.

मिथुन

संधी एकदाच येते, तिचा फायदा घ्या. आर्थिक स्थिती ठीक आहे.

कर्क

प्रवासाचा योग आहे, त्यातून फायदा होईल, त्यामुळे प्रवास नक्की करा.

सिंह

आयुष्यात जे काही घडते ते चांगल्यासाठीच होते असा विचार करा.

कन्या

कामे वाढत आहेत, त्यामुळे आर्थिक नियोजन करावे लागेल.

तूळ 

कामात कोणताही निष्काळजीपणा करू नका. कोणालाही उधार देऊ नका, 

वृश्चिक

घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींशी वाद घालू नका.

धनु

तुम्ही जे ठरवाल ते पूर्ण कराल. कामाचा वेग वाढलेला असेल.

मकर 

कुटुंबातील सदस्य कामात मदत करतील. आर्थिक स्थितीत हळूहळू सुधारणा

कुंभ

येत्या काळात मेहनतीचे फळ मिळेल. तुमचे संपर्क वाढणार

मीन

