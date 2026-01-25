मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल 26 जानेवारीचा दिवस

Horoscope

26 January, 2026

Auther: शिल्पा आपटे

ऑफिसमधील वातावरण ठिक असेल तसेच नियोजित कामे पूर्ण होतील.

मेष 

हाती घेतलेली कामे यशस्वी होतील. कुटुंबात समाधानी वातावरण

वृषभ

क्रिएटिव्ह कामाला अधिक वेळ द्याल.घरातील वातावरणात सुखसमाधान असेल.

मिथुन

ऑफिसमध्ये तुमच्या मतानुसार निर्णय घेतले जातील. सहकाऱ्यांची मदत

कर्क

सासरच्या बाजूने थोडी नाराजी जाणवू शकते. बोलताना गोड शब्दांचा वापर करा,

सिंह

अनावश्यक खर्च होऊ शकतो. व्यवसायात मात्र आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

कन्या

जे काही कराल त्यात फोकस करणे महत्त्वाचे आहे. तुम्ही इतरांच्या भल्याचा विचार करा

तूळ 

संध्याकाळपर्यंत तुमच्या संयमामुळे आणि कौशल्यामुळे शत्रूंवर मात कराल

वृश्चिक

धार्मिक कामांमध्ये आवडीने सहभागी व्हाल आणि सहकार्यही कराल.

धनु

सासरच्या बाजूने मान-सन्मान मिळेल. व्यवसायात मन रमेल

मकर 

कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीकडून विश्वासघात होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे सावध रहा.

कुंभ

काम पूर्ण करताना थोडा ताणतणाल असेल तेव्हा कामात जास्त फोकस करा.

मीन

