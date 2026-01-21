टोयोटाची EV Urban Cruiser Ebella लाँच

Automobile

21 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

ही कार Maruti e Vitara चं रीबॅज्ड व्हर्जन आहे. 

रीबॅन्ड व्हर्जन

Picture Credit: Toyota

कंपनीने या कारचे बुकिंग 25 हजारापासून सुरू केलंय, किंमत लवकर कळेल

बुकिंग

Picture Credit:  Toyoto

Urban Cruiser Ebella चा लूक फ्यूचरिस्टिक आहे, फ्रंट ग्लास ब्लॅक ग्रिल

लूक

Picture Credit: Toyota

LED हेडलँप, पिक्सल स्टाइल DRLs, फॉक्स स्किड प्लेट

डिझाइन

Picture Credit: Toyota

18 इंच अलॉय व्हील्स, बॉड क्लॅडिंग, शार्क फिन एंटीना प्रीमियम

व्हील्स

Picture Credit: Toyota

Ebella चं केबिन ब्लॅक आणि टॅन थीम, ड्युअल-स्क्रीन सेटअप

फीचर्स

Picture Credit: Toyota

Ebella मध्ये 7 एअरबॅग्ज, लेव्हल 2 ADAS, 360 डिग्री कॅमेरा, स्टॅबिलिटी कंट्रोल

सेफ्टी, रेंज

Picture Credit: Toyota

एकदा चार्ज केल्यानंतर EV कार 543 किमी रेंज देते

रेंज

Picture Credit: Toyota

लँड मोटोने लाँच केली नवी इलेक्ट्रिक Adventure बाईक... 

पुढे वाचा