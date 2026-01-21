ही कार Maruti e Vitara चं रीबॅज्ड व्हर्जन आहे.
कंपनीने या कारचे बुकिंग 25 हजारापासून सुरू केलंय, किंमत लवकर कळेल
Urban Cruiser Ebella चा लूक फ्यूचरिस्टिक आहे, फ्रंट ग्लास ब्लॅक ग्रिल
LED हेडलँप, पिक्सल स्टाइल DRLs, फॉक्स स्किड प्लेट
18 इंच अलॉय व्हील्स, बॉड क्लॅडिंग, शार्क फिन एंटीना प्रीमियम
Ebella चं केबिन ब्लॅक आणि टॅन थीम, ड्युअल-स्क्रीन सेटअप
Ebella मध्ये 7 एअरबॅग्ज, लेव्हल 2 ADAS, 360 डिग्री कॅमेरा, स्टॅबिलिटी कंट्रोल
एकदा चार्ज केल्यानंतर EV कार 543 किमी रेंज देते
