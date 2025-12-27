मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल 28 डिसेंबरचा दिवस

Horoscope

27 December, 2025

Auther: शिल्पा आपटे

वैवाहिक जीवन सुखी राहील. मात्र वरिष्ठांशी बोलताना संयम ठेवणे गरजेचे

मेष 

नशिबाची साथ मिळाल्याने मन प्रसन्न असेल. प्रियजनांसोबत घालवलेला वेळ महत्त्वाचा

वृषभ

व्यवहार करताना कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासा.

मिथुन

घरात समाधानाचे वातावरण राहील, नवीन कामे मिळण्याची शक्यता

कर्क

मेहनतीचे योग्य फळ मिळेल. तुम्ही काहीतरी नवीन शोधण्याचा प्रयत्न कराल

सिंह

कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढलेल्या दिसतील. सहकाऱ्यांची मदत हवी असेल तर प्रेमाने वागा.

कन्या

जवळच्या व्यक्तीसोबत वाद असेल तर संवादातून तो सोडवा.

तूळ 

विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाकडे लक्ष द्यावे, थोडी जास्त मेहनत घ्यावी लागेल.

वृश्चिक

एखादी मोठी जबाबदारी मिळू शकते. राजकीय मदतीचा फायदा होईल.

धनु

मैत्रिणीकडून आर्थिक लाभ होऊ शकतो. नोकरी असो किंवा व्यवसाय, प्रगतीचे मार्ग खुले होतील

मकर 

कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेताना अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घ्या.

कुंभ

नोकरी आणि व्यवसायात चांगली प्रगती होईल. सर्व कामे सुरळीत पार पडतील

मीन

