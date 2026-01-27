मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल 28 जानेवारीचा दिवस

27 January, 2026

Auther: शिल्पा आपटे

आत्मसन्मान वाढेल आणि व्यापारातील योजना पूर्ण होतील.

मेष 

उत्तम प्रकारे धनप्राप्तीचे योग आहेत आणि तुमच्या आनंदात वृद्धी होईल.

वृषभ

तुमच्या सन्मानात वाढ होईल आणि आर्थिक लाभ होतील.

मिथुन

नशिबाची साथ लाभेल. काही खर्च वाढतील आणि तुमचे नुकसान होऊ शकते.

कर्क

व्यापारातील योजना यशस्वी होतील आणि चांगले नफा मिळणार

सिंह

वादविवाद आणि संघर्ष यापासून दूर राहा. धनवृद्धीचे योग आहेत, योजना यशस्वी होतील.

कन्या

व्यापारात उत्पन्न चांगले राहणार असून नफा उत्तम असेल. दिवस आनंदात जाणार आहे,

तूळ 

जे काम हाती घेणार त्यात नशिबाची साथ असेल. कुटुंबासोबत सायंकाळचा वेळ आनंदात जाईल

वृश्चिक

गुंतवणूकिचा विचार नक्की करा. तुमच्या समस्यांवर उपाय शोधा

धनु

पुन्हा नव्याने सुरुवात करा. प्रत्येक कामात नशिबाची साथ असेल.

मकर 

प्रत्येक बाबतीत यश मिळेल आणि आर्थिक स्थिती भक्कम होईल.

कुंभ

घरगुती पातळीवर मंगलकार्यांचे आयोजन होऊ शकते. धार्मिक कार्यात रुची वाढेल

मीन

