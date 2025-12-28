मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल 29 डिसेंबरचा दिवस

Horoscope

27 December, 2025

Auther: शिल्पा आपटे

कामाचा वेग कमी राहिल्यामुळे मनावर ताण येऊ शकतो.

मेष 

आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल. मेहनतीचे फळ नक्की 

वृषभ

नकळत तुम्हाला असे काही काम करावे लागू शकते, ज्यामुळे इतरांना त्रास होण्याची शक्यता

मिथुन

जोडीदाराशी नीट वागाल तर प्रत्येक कामात त्यांची चांगली साथ मिळेल.

कर्क

एखाद्या वरिष्ठ व्यक्तीच्या आशीर्वादामुळे नोकरीतील तुमचे स्थान मजबूत आहे.

सिंह

नक्की कोणाला मदत करायची आहे ते ओळखा. घरातील सदस्यांसोबत चर्चा करा.

कन्या

व्यवसायातील उत्पादनाच्या दर्जाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

तूळ 

. एखादे काम नीट झाल्यामुळे मानसिक ताण कमी होईल

वृश्चिक

ताणतणाव कमी करण्यासाठी ध्यानधारणा किंवा योग सुरू करा

धनु

धार्मिक कार्यासाठी योजना करताना तुमच्या मतांना महत्त्व दिले जाईल.

मकर 

प्रेमसंबंधात असाल तर निर्णय घेणे आता गरजेचे आहे.

कुंभ

कामात काही अडथळे येऊ शकतात आणि त्यामुळे मनावर ताण येऊ शकतो.

मीन

