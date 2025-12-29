मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल 30 डिसेंबरचा दिवस

Horoscope

29 December, 2025

Auther: शिल्पा आपटे

हळूहळू नशीब तुमच्या बाजूने झुकताना दिसेल.

मेष 

राहणीमान उंचावण्यासाठी रोजच्या वापरातील काही वस्तूंची खरेदी कराल.

वृषभ

अनावश्यक मान-सन्मानापासून स्वतःला दूर ठेवा.

मिथुन

भावंडांशी संबंधित तणाव दूर करण्यात वेळ जाणार आहे.

कर्क

काही दिवसांपासून व्यवसायात नियमितपणा नसल्याने अस्थिरता तुमची पाठ सोडत नाही.

सिंह

तुम्ही तुमची कामे उत्साहाने पूर्ण कराल.

कन्या

काही समस्या तुमच्या निष्काळजीपणाने तुम्ही स्वतःच उभ्या केलेल्या आहेत.

तूळ 

नव्या योजना यशस्वी ठरतील. जुन्या भांडण-तंट्यांतून तुमची सुटका होईल.

वृश्चिक

व्यावसायिक उन्नती होईल आणि त्यामुळे आत्मविश्वासा वाढणार आहे.

धनु

अनावश्यक कटकटीपासून दूर राहा. धार्मिक स्थळी प्रवासाचे नियोजन कराल.

मकर 

आध्यात्म आणि धर्म यांतील रुची वाढेल आणि तुम्ही दानधर्म देखील कराल.

कुंभ

वादग्रस्त विषय संपुष्टात येतील. गुप्तशत्रू आणि ईर्ष्याखोर सहकारी यांपासून सावध राहा.

मीन

