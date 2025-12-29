हळूहळू नशीब तुमच्या बाजूने झुकताना दिसेल.
Picture Credit: Artist
राहणीमान उंचावण्यासाठी रोजच्या वापरातील काही वस्तूंची खरेदी कराल.
अनावश्यक मान-सन्मानापासून स्वतःला दूर ठेवा.
भावंडांशी संबंधित तणाव दूर करण्यात वेळ जाणार आहे.
काही दिवसांपासून व्यवसायात नियमितपणा नसल्याने अस्थिरता तुमची पाठ सोडत नाही.
तुम्ही तुमची कामे उत्साहाने पूर्ण कराल.
काही समस्या तुमच्या निष्काळजीपणाने तुम्ही स्वतःच उभ्या केलेल्या आहेत.
नव्या योजना यशस्वी ठरतील. जुन्या भांडण-तंट्यांतून तुमची सुटका होईल.
व्यावसायिक उन्नती होईल आणि त्यामुळे आत्मविश्वासा वाढणार आहे.
अनावश्यक कटकटीपासून दूर राहा. धार्मिक स्थळी प्रवासाचे नियोजन कराल.
आध्यात्म आणि धर्म यांतील रुची वाढेल आणि तुम्ही दानधर्म देखील कराल.
वादग्रस्त विषय संपुष्टात येतील. गुप्तशत्रू आणि ईर्ष्याखोर सहकारी यांपासून सावध राहा.