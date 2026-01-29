मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल 30 जानेवारीचा दिवस

Horoscope

29 January, 2026

Auther: शिल्पा आपटे

ऑफिसमध्येही जास्त वेळ द्यावा लागेल. तुम्ही चिडचिड कमी करावी.

मेष 

Picture Credit: Artist

कला आणि साहित्य क्षेत्रातील लोकांचा मान वाढेल.

वृषभ

राजकारणातील संभ्रम दूर होतील आणि कामाचे कौतुक होईल.

मिथुन

घरातील मुलांच्या लग्नाचे योग जुळून येत आहेत, त्यामुळे आनंदाचे वातावरण असेल.

कर्क

कोणाला उधार दिलेले पैसे  परत मिळू शकतात, ज्यामुळे तुमचे टेन्शन कमी 

सिंह

भविष्यासाठी गुंतवणूक करण्यावर भर द्या. कामाचा व्याप वाढल्याने चिडचिड

कन्या

ऑफिसमध्ये तुमच्या कामाच्या पद्धतीचे वरिष्ठ कौतुक करतील.

तूळ 

व्यवसायात नवीन संधी मिळतील,  भागीदारी करताना नीट विचार करूनच निर्णय घ्या.

वृश्चिक

कोणीतरी तुमच्यावर खोटे आरोप करण्याचा प्रयत्न करू शकते, त्यामुळे सावध राहा.

धनु

समोरून येणाऱ्या नवीन प्रस्तावांना लगेच हो म्हणू नका, फसवणूक होऊ शकते.

मकर 

तब्येतीची काळजी घ्या, पण तुमच्या कामातील उत्साहामुळे तुम्ही दिलेली कामे पूर्ण कराल.

कुंभ

नवीन प्रोजेक्टसाठी योग्य नियोजन करा. घरातील मोठ्यांचा आशीर्वाद तुमच्या सोबत

मीन

Toyato ची EV Urban Cruiser Ebella भारतात लाँच

पुढे वाचा