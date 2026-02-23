जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

23 February 2026

Author: वेद बर्वे

Lifestyle

जुन्या अडथळ्यांवर मात  करून पुढे जाण्याचा दिवस

मेष

संयम ठेवल्यास मोठा फायदा होऊ शकतो

वृषभ

अचानक भेटीगाठी संभवतील

मिथुन

मनातील गोष्ट व्यक्त केल्याने हलके वाटेल

कर्क

नेतृत्व दाखवण्याची संधी  मिळू शकते

सिंह

नियोजन केल्यास कामात  यश निश्चित

कन्या

निर्णय घेताना मन आणि मेंदू  यांचा समतोल ठेवा

तूळ

अंतर्ज्ञानावर विश्वास ठेवा,  तेच योग्य मार्ग दाखवेल

वृश्चिक

धाडसी पाऊल उचलल्यास  नवीन दारे उघडतील

धनु

मेहनत करा, फलप्राप्ती होईल

मकर

सर्जनशील कल्पनांना चांगला प्रतिसाद मिळेल

कुंभ

भावनिक स्थैर्य राखल्यास  दिवस सुरळीत जाईल

मीन

