राहू, मंगळ आणि शनीदेव करणार भरभराट

20 February 2026

Author:  वेद बर्वे

ज्योतिषशास्त्रानुसार, 23 फेब्रुवारीला  होत आहे  राहू-मंगळाची युती

ग्रहांची महायुती

तज्ज्ञांनुसार, या युतीमुळे संपत्ती, करिअर व नशिबाच्या नव्या  संधी प्राप्त होऊ शकतात

युतीचे परिणाम

ग्रहांच्या या युतीमुळे उजळू शकते 'या' 3 राशींचे भाग्य

3 भाग्यशाली राशी

तिनही राशींच्या व्यक्तींना होऊ शकतो धनलाभ

धनलाभ

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मेष राशीच्या लोकांना गुंतवणूकीतून, व्यापारातून आर्थिक फायदा होऊ शकतो आत्मविश्वास वाढीसही मदत

मेष

मिथुन

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मिथुनेच्या जातकांना नोकरीत प्रमोशन वा नव्या नोकरीची संधी मिळू शकते

ज्योतिषशास्त्रानुसार, धनु रास असलेल्यांना मीडिया, मार्केटिंग व तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्षेत्रांत लाभ होण्याची शक्यता आहे

धनु

संबंधित माहिती केवळ  वाचकांपर्यंत पोहोचवायचा हेतू आहे, यात कोणताही ठोस  दावा नाही

केवळ माहिती

