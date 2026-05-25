जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

25 May 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

नोकरी-व्यवसायात नवीन संधी मिळतील.

मेष

धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल.

वृषभ

आजचा दिवस अतिशय लाभदायी आहे.

मिथुन

आर्थिक नियोजनासाठी आजचा दिवस उत्तम आहे.

कर्क

अचानक धनलाभाची शक्यता आहे.

सिंह

नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी दिवस उत्तम आहे.

 कन्या

जोडीदाराची चांगली साथ लाभेल. अचानक धनलाभ संभवतो.

 तूळ

प्रवासात वेळ आणि पैसा वाया जाऊ नये म्हणून काळजी घ्या.

वृश्चिक

आर्थिक लाभाचे योग आहेत.

धनु

व्यापारी वर्गासाठी काळ अतिशय चांगला आहे.

मकर

जिद्दीने कार्यरत राहाल. नोकरी आणि व्यवसायात मान-सन्मान मिळेल.

कुंभ

जुनी येणी वसूल होतील आणि अचानक धनलाभाची शक्यता आहे.

मीन

