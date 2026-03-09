मेहनीचे फळ नक्की मिळेल
कुठल्याही वादात पडू नका
बाहेरचे खाणे टाळा; त्रास होऊ शकतो
दिवस मनन-चिंतन करण्यात जाईल
आळस झटका, कामाला लागा
एखाद्याच्या बोलण्यावर चटकन विश्वास ठेवू नका
हातून एखादे चांगले कार्य घडेल
कामातील चिकाटी कायम ठेवा
प्रयत्न करा, तरच फळ मिळेल
आजचा दिवस समाधानी राहील
आज मन:शांती लाभेल
आठवड्याची सुरुवात उत्साहात करा
