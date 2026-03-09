जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

09 March 2026

Author: वेद बर्वे

मेहनीचे फळ नक्की मिळेल

मेष

कुठल्याही वादात पडू नका

वृषभ

बाहेरचे खाणे टाळा; त्रास  होऊ शकतो

मिथुन

दिवस मनन-चिंतन करण्यात जाईल

कर्क

आळस झटका, कामाला लागा

सिंह

एखाद्याच्या बोलण्यावर चटकन  विश्वास ठेवू नका

 कन्या

हातून एखादे चांगले कार्य घडेल

 तूळ

कामातील चिकाटी कायम ठेवा

वृश्चिक

प्रयत्न करा, तरच फळ मिळेल

धनु

आजचा दिवस समाधानी राहील

मकर

आज मन:शांती लाभेल

कुंभ

आठवड्याची सुरुवात उत्साहात करा

मीन

