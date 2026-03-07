या राशीच्या लोकांशी घेऊ नका पंगा

Lifestyle

07 March 2026

Author:  वेद बर्वे

राशीनुसार स्वभाव

सर्व राशीच्या लोकांचे स्वभाव  एकसारखे नसतात, कुणी असतं रागीट, तर कुणी ठेवतं खुन्नस

Picture Credit: Pinterest

जाणून घ्या, राशींचे स्थायी भाव व्हा सावध

राशी-भाव

Picture Credit: Pinterest

पाहुया, काही राशी तज्ज्ञांचे  यावर काय मत आहे

राशी तज्ज्ञांचे मत

Picture Credit: Pinterest

या राशीचे लोक राग लपवत नाहीत, त्यांचा राग सावरणे समोरच्याला कठीण जाते, त्यांच्याशी पंगा  म्हणजे संकटाला आमंत्रण 

मेष | धनु | मिथुन

Picture Credit: Pinterest

वरवर शांत मात्र आतून खूप चिडके; ते कुठलीच गोष्ट विसरत नाहीत, योग्य वेळ आली की पलटवार करतात

वृश्चिक | मकर | सिंह

Picture Credit: Pinterest

सहसा शांत राहतात, पण एकदा सहनशक्ती संपली की मग समोरच्याला त्याची योग्य  जागा दाखवून देतात

कन्या | कर्क | वृषभ

Picture Credit: Pinterest

भांडत किंवा आरडाओरडा करत नाहीत, पण मनात डूक धरतात, दुरावा निर्माण करतात; हीच समोरच्याला मोठी शिक्षा असते

तूळ | कुंभ | मीन

Picture Credit: Pinterest

हा केवळ काही तज्ज्ञांचा व्यापक अंदाज आहे, ठोस दावा नाही

ठोस दावा नाही

Picture Credit: Pinterest

35 हजार पगारात घेता  येईल का कार?

 पुढे वाचा