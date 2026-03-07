\u0026#x27;या\u0026#x27; राशीच्या लोकांशी नका घेऊ टक्करया राशीच्या लोकांशी \nघेऊ नका पंगा Lifestyle 07 March 2026 Author: वेद बर्वे राशीनुसार स्वभाव सर्व राशीच्या लोकांचे स्वभाव \nएकसारखे नसतात, कुणी असतं \nरागीट, तर कुणी ठेवतं खुन्नस Picture Credit: Pinterest जाणून घ्या, राशींचे स्थायी भाव \nव्हा सावध राशी-भाव Picture Credit: Pinterest पाहुया, काही राशी तज्ज्ञांचे \nयावर काय मत आहे राशी तज्ज्ञांचे मत Picture Credit: Pinterest या राशीचे लोक राग लपवत नाहीत, \nत्यांचा राग सावरणे समोरच्याला \nकठीण जाते, त्यांच्याशी पंगा \nम्हणजे संकटाला आमंत्रण मेष | धनु | मिथुन Picture Credit: Pinterest वरवर शांत मात्र आतून खूप \nचिडके; ते कुठलीच गोष्ट विसरत नाहीत, योग्य वेळ आली की पलटवार करतात वृश्चिक | मकर | सिंह Picture Credit: Pinterest सहसा शांत राहतात, पण एकदा \nसहनशक्ती संपली की मग \nसमोरच्याला त्याची योग्य \nजागा दाखवून देतात कन्या | कर्क | वृषभ Picture Credit: Pinterest भांडत किंवा आरडाओरडा करत \nनाहीत, पण मनात डूक धरतात, \nदुरावा निर्माण करतात; हीच \nसमोरच्याला मोठी शिक्षा असते तूळ | कुंभ | मीन Picture Credit: Pinterest हा केवळ काही तज्ज्ञांचा व्यापक अंदाज आहे, ठोस दावा नाही ठोस दावा नाही Picture Credit: Pinterest 35 हजार पगारात घेता \nयेईल का कार? पुढे वाचा