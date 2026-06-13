जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

13 June 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

आर्थिक स्थिती सामान्य राहील, परंतु खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागेल.

मेष

Picture Credit: Canva

पैशांची आवक चांगली राहील, परंतु कोणत्याही वादात पडणे टाळा.

वृषभ

Picture Credit: Canva

जुन्या गुंतवणुकीतून नफा मिळेल.

मिथुन

Picture Credit: Canva

नोकरीत बढती किंवा नवीन नोकरीच्या शोधात यश मिळेल. धनलाभ होण्याची शक्यता आहे.

कर्क

Picture Credit: Canva

समाजात मान-सन्मान वाढेल。 धनलाभाचे उत्तम योग आहेत.

सिंह

Picture Credit: Canva

विरोधक सक्रिय राहू शकतात. कुटुंबातील सदस्यांशी वाद टाळा.

 कन्या

Picture Credit: Canva

आर्थिक स्थिती सुधारेल。 धार्मिक कार्यात रुची वाढेल.

 तूळ

Picture Credit: Canva

व्यावसायिक निर्णय काळजीपूर्वक घ्या. आर्थिक लाभासाठी मेहनत करावी लागेल.

वृश्चिक

Picture Credit: Canva

नोकरीत प्रगतीची शक्यता आहे。

धनु

Picture Credit: Canva

कामाच्या ठिकाणी अतिघाई करणे टाळा。 आरोग्याची काळजी घ्या.

मकर

Picture Credit: Canva

अचानक धनलाभाचे योग आहेत. जुने आजार दूर होतील.

कुंभ

Picture Credit: Canva

आरोग्याची काळजी घ्या. मानसिक शांतता लाभेल.

मीन

Picture Credit: Canva

मोराचे पिस पुस्तकात ठेवणे शुभ की अशुभ?

पुढे वाचा