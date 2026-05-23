जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

23 May 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

ऑफिसमधील रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

मेष

आर्थिक लाभाचे योग आहेत.

वृषभ

व्यापारात चांगला नफा मिळेल.

मिथुन

कुटुंबात सुख-समृद्धी वाढेल.

कर्क

मित्रांची साथ मिळेल. अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता.

सिंह

किरकोळ खर्च वाढतील. प्रवासाचे योग आहेत, पण नियमांचे पालन करा.

 कन्या

तुमचा आत्मविश्वास दुणावेल

 तूळ

जुन्या मित्रांची भेट होईल.

वृश्चिक

ऑफिसमध्ये सहकाऱ्यांची मदत मिळेल.

धनु

आर्थिक व्यवहारात घाई करू नका.

मकर

वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. नवीन कार्य सुरू करण्यासाठी उत्तम काळ.

कुंभ

कामाच्या निमित्ताने केलेले प्रवास सुखकर होतील. 

मीन

