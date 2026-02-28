जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

28 February 2026

Author: वेद बर्वे

Lifestyle

आज रागावर नियंत्रण ठेवा

मेष

Picture Credit: Canva

प्रकृतीची विशेष काळजी घ्या

वृषभ

Picture Credit: Canva

नवीन कामांची सुरुवात करा

मिथुन

Picture Credit: Canva

लहान प्रवासाचे योग संभवतात

कर्क

Picture Credit: Canva

मित्र-परिवारासोबत दिवस घालवाल

सिंह

Picture Credit: Canva

एखादा मोठा निर्णय घ्याल

कन्या

Picture Credit: Canva

एखादी चिंता मन व्यथित करेल

तूळ

Picture Credit: Canva

रुचकर पदार्थांचा आस्वाद घ्याल

वृश्चिक

Picture Credit: Canva

आत्मविश्वास ढळू देऊ नका

धनु

Picture Credit: Canva

काही नव्या योजना आखाल

मकर

Picture Credit: Canva

आनंदवार्ता मिळण्याची शक्यता

कुंभ

Picture Credit: Canva

विनाकारण धाडस करु नका

मीन

Picture Credit: Canva

होळीला ‘या’ चुका करु नका Holi 2026 

पुढे वाचा