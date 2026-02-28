आज रागावर नियंत्रण ठेवा
Picture Credit: Canva
प्रकृतीची विशेष काळजी घ्या
नवीन कामांची सुरुवात करा
लहान प्रवासाचे योग संभवतात
मित्र-परिवारासोबत दिवस घालवाल
एखादा मोठा निर्णय घ्याल
एखादी चिंता मन व्यथित करेल
रुचकर पदार्थांचा आस्वाद घ्याल
आत्मविश्वास ढळू देऊ नका
काही नव्या योजना आखाल
आनंदवार्ता मिळण्याची शक्यता
विनाकारण धाडस करु नका
