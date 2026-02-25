होळी किंवा होलिका दहन हिंदू धर्मातील पवित्र सण

25 February 2026

Author:  वेद बर्वे

होळीचे पावित्र्य राखण्यासाठी आपण 'या' चुका टाळणे गरजेचे आहे

होळीचे पावित्र्य

Picture Credit: Pinterest

होळी दहनामध्ये आपण वस्तू अर्पण करतो, जाळत नाही

होलिका दहन

Picture Credit: Pinterest

त्यामुळे प्रज्वलित होळीमध्ये रबर, प्लॅस्टिक, रॉकेल अशा अपवित्र वस्तू टाकू नयेत

अपवित्र वस्तू

Picture Credit: Pinterest

आधी पूजा मग अग्नी

Picture Credit: Pinterest

शास्त्र सांगते की, रचलेल्या होळीचे आधी पूजन करावे आणि मगच आग प्रज्वलित करावी, याच्या उलट पद्धत वापरू नये

होळीचा अग्नी

Picture Credit: Pinterest

परंपरेनुसार होलिका दहनातील अग्नी  स्वत:हून शांत होऊ द्यावा; जबरदस्तीने  विझवणे अशुभ, होळी भोवती पहारा देताना मद्यपान/धुम्रपान टाळा

उलटी प्रदक्षिणा

Picture Credit: Pinterest

होळीची प्रदक्षिणा नेहमी उजवीकडून (घड्याळाच्या दिशेने) सुरू करावी,  उलटी प्रदक्षिणा घालू नये

होळी शांत झाली की उरलेली  राख पायाखाली तुडवू नका, ती पवित्र राख कपाळाला लावा

होळीची राख

Picture Credit: Pinterest

अनेक ठिकाणी घरातल्या देवांना या दिवशी गुलाल लावण्याची प्रथा आहे, मात्र त्याव्यतिरिक्त अन्य रंग देव्हाऱ्यात वापरु नका

देवघरात रंगांची उधळण

Picture Credit: Pinterest

होळी पौर्णिमेच्या शुभ मुहूर्तावर केस किंवा नखे कापणे टाळा

केस/नखे कापणे टाळा

Picture Credit: Pinterest

होळी पौर्णिमेचे पावित्र राखण्यासाठी शक्यतो मासांहार टाळावा

तामसिक आहार टाळा

Picture Credit: Pinterest

