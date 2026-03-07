आठवड्याच्या शेवटी एखादी आनंदवार्ता मिळेल
दिवस मध्यम फलदायी राहील
जुन्या मित्र-मैत्रिणींची अचानक भेट होऊ शकते
नव्या कार्याचा संकल्प करु शकता
दिवस आरामात व्यथित कराल
एखादा अनपेक्षित धक्का मिळू शकतो
समोरच्याच्या बोलण्यात फसू नका
अती-विचार करणे टाळा
आयुष्यात नवे वळण येऊ शकते
भावंडांशी वाद-विवाद टाळा
एखादी नवी संधी मिळू शकते
आजचा दिवस आनंदात घालवाल
