07 March 2026

Author: वेद बर्वे

Lifestyle

आठवड्याच्या शेवटी एखादी आनंदवार्ता मिळेल

मेष

दिवस मध्यम फलदायी राहील

वृषभ

जुन्या मित्र-मैत्रिणींची अचानक भेट होऊ शकते

मिथुन

नव्या कार्याचा संकल्प करु शकता

कर्क

दिवस आरामात व्यथित कराल

सिंह

एखादा अनपेक्षित धक्का  मिळू शकतो

कन्या

समोरच्याच्या बोलण्यात फसू नका

 तूळ

अती-विचार करणे टाळा

वृश्चिक

आयुष्यात नवे वळण येऊ शकते

धनु

भावंडांशी वाद-विवाद टाळा

मकर

एखादी नवी संधी मिळू शकते

कुंभ

आजचा दिवस आनंदात घालवाल

मीन

