जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

01 March 2026

Author: वेद बर्वे

Lifestyle

महिन्याची सुरुवात आनंदात कराल

मेष

आर्थिक नियोजनासाठी दिवस

वृषभ

दिवस आळसात व्यथित कराल

मिथुन

लहानसा प्रवास संभावू शकतो

कर्क

रूचकर भोजनाचा आस्वाद घ्याल

सिंह

कला-गुणांना आज वाव मिळेल

कन्या

एखादा नवा छंद जोपासू शकता

तूळ

घरगुती समारंभात सहभागी व्हाल

वृश्चिक

मित्रांसोबत वेळ छान जाईल

धनु

दिवस मनासारखा व्यथित कराल

मकर

काही नवे बेत/योजना आखाल

कुंभ

दिवसाअंती समाधान लाभेल

मीन

