महिन्याची सुरुवात आनंदात कराल
आर्थिक नियोजनासाठी दिवस
दिवस आळसात व्यथित कराल
लहानसा प्रवास संभावू शकतो
रूचकर भोजनाचा आस्वाद घ्याल
कला-गुणांना आज वाव मिळेल
एखादा नवा छंद जोपासू शकता
घरगुती समारंभात सहभागी व्हाल
मित्रांसोबत वेळ छान जाईल
दिवस मनासारखा व्यथित कराल
काही नवे बेत/योजना आखाल
दिवसाअंती समाधान लाभेल
