जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

08 March 2026

Author: वेद बर्वे

Lifestyle

त्रासदायक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करा

मेष

एखाद्याचा आनंद द्विगुणीत कराल

वृषभ

घरात उत्साहाचे वातावरण राहील

मिथुन

दुपारनंतर एखादे अनपेक्षित काम उद्भवू शकते

कर्क

पैशांच्या व्यवहारात सतर्क राहा

सिंह

हातून एखादे चांगले कार्य घडेल

कन्या

नकारात्मक विचार डोक्यातून काढून टाका

 तूळ

आजचा दिवस आनंदात जाईल

वृश्चिक

प्रवासात प्रकृतीची काळजी घ्या

धनु

मध्यम फलदायी दिवस

मकर

मित्रांची अचानक भेट संभवते

कुंभ

खोटं बोलणाऱ्यांपासून अंतर ठेवा

मीन

