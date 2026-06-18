जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

18 June 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळतील. धनलाभाचे योग आहेत.

मेष

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आरोग्याची काळजी घ्या. खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागेल.

वृषभ

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कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. मित्रांचे सहकार्य लाभेल.

मिथुन

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कामाच्या ठिकाणी प्रगती होईल. मन प्रसन्न राहील.

कर्क

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आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. गुंतवणुकीसाठी दिवस चांगला आहे.

सिंह

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व्यापारात यश मिळेल. जुने वाद मिटतील.

 कन्या

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वैवाहिक जीवनात गोडवा येईल. प्रवासाचे योग आहेत.

 तूळ

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नवीन कामाची सुरुवात करू नका. संयम बाळगणे गरजेचे आहे.

वृश्चिक

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धनलाभ होईल. सामाजिक कार्यात रस वाढेल.

धनु

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नोकरीत बढतीची शक्यता आहे. कौटुंबिक सौख्य लाभेल.

मकर

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एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. रखडलेली कामे पूर्ण होतील.

कुंभ

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मानसिक शांतता लाभेल. आजचा दिवस संमिश्र फलदायी आहे.

मीन

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