आज तुमच्या इगोवर नियंत्रण ठेवा
मनात खुपणारी गोष्ट सांगून टाका
कष्टाचे चिज न झाल्याने निराशा येऊ शकते
घरातील जबाबदाऱ्या पार पाडा
अचानक प्रवास घडू शकतो
बाहेरचे तेलकट पदार्थ टाळा
प्रकृतीच्या छोट्या तक्रारी उद्भवू शकतात
दिवस संमिश्र स्वरुपाचा आहे
विनाकारण ताणतणाव टाळा
प्रिय व्यक्तीची भेट होऊ शकेल
जीभेवर साखर, डोक्यावर बर्फ ठेवा
ध्येयपूर्तीच्या योजना आखण्यासाठी चांगला दिवस
