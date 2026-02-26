जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

26 February 2026

Author: वेद बर्वे

Lifestyle

आज तुमच्या इगोवर नियंत्रण ठेवा

मेष

मनात खुपणारी गोष्ट सांगून टाका

वृषभ

कष्टाचे चिज न झाल्याने निराशा येऊ शकते

मिथुन

घरातील जबाबदाऱ्या पार पाडा

कर्क

अचानक प्रवास घडू शकतो

सिंह

बाहेरचे तेलकट पदार्थ टाळा

कन्या

प्रकृतीच्या छोट्या तक्रारी  उद्भवू शकतात

तूळ

दिवस संमिश्र स्वरुपाचा आहे

वृश्चिक

विनाकारण ताणतणाव टाळा

धनु

प्रिय व्यक्तीची भेट होऊ शकेल

मकर

जीभेवर साखर, डोक्यावर बर्फ ठेवा

कुंभ

ध्येयपूर्तीच्या योजना आखण्यासाठी चांगला दिवस

मीन

