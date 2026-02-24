घरातील नकारात्मक उर्जा घालवण्यासाठी सोपे उपाय

24 February 2026

Author:  वेद बर्वे

घराचा मुख्य दरवाजा नेहमी स्वच्छ ठेवा दारावर तोरण, स्वस्तिक, शुभ चिन्हे लावल्याने सकारात्मक ऊर्जा वाढते

मुख्य दरवाजा

Picture Credit: Pinterest

दररोज सकाळ-संध्याकाळ  धूप किंवा अगरबत्ती लावल्याने वातावरणातील नकारात्मकता  कमी होते

धूप-अरगबत्ती

Picture Credit: Pinterest

पाण्यात मीठ टाकून घर पुसा किंवा एका वाटीत मीठ ठेवून  आठवड्यातून एकदा बदला, नकारात्मक ऊर्जा शोषली जाते

मीठाचा वापर

Picture Credit: Pinterest

तुटलेले/बंद सामान

Picture Credit: Pinterest

तुटलेले घड्याळ, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स  अनावश्यक सामान घरात ठेवू नका, त्यामुळे उर्जा बिघडते

जमेल तेव्हा दारे-खिडक्या उघडा सूर्यप्रकाश आणि ताजी हवा  सकारात्मक ऊर्जा वाढवतात

नैसर्गिक प्रकाश व हवा

Picture Credit: Pinterest

घरात योग्य सल्ल्यानुसार हिरवी झाडे ठेवा, वातावरण शुद्ध आणि सकारात्मक राहते

हिरवी झाडे

Picture Credit: Pinterest

तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार घरातील आरसे योग्य दिशेला लावा; शक्यतो बाथरुम आणि मुख्य दारासमोर आरसा ठेवू नका

आरशांची दिशा

Picture Credit: Pinterest

दुपारी वा रात्री घरामध्ये कमी आवाजात छान भजन,  मंत्रपठण यासारखे संगीत लावा

शांत, सकारात्मक संगीत

Picture Credit: Pinterest

