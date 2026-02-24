घराचा मुख्य दरवाजा नेहमी स्वच्छ ठेवा दारावर तोरण, स्वस्तिक, शुभ चिन्हे लावल्याने सकारात्मक ऊर्जा वाढते
दररोज सकाळ-संध्याकाळ धूप किंवा अगरबत्ती लावल्याने वातावरणातील नकारात्मकता कमी होते
पाण्यात मीठ टाकून घर पुसा किंवा एका वाटीत मीठ ठेवून आठवड्यातून एकदा बदला, नकारात्मक ऊर्जा शोषली जाते
तुटलेले घड्याळ, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स अनावश्यक सामान घरात ठेवू नका, त्यामुळे उर्जा बिघडते
जमेल तेव्हा दारे-खिडक्या उघडा सूर्यप्रकाश आणि ताजी हवा सकारात्मक ऊर्जा वाढवतात
घरात योग्य सल्ल्यानुसार हिरवी झाडे ठेवा, वातावरण शुद्ध आणि सकारात्मक राहते
तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार घरातील आरसे योग्य दिशेला लावा; शक्यतो बाथरुम आणि मुख्य दारासमोर आरसा ठेवू नका
दुपारी वा रात्री घरामध्ये कमी आवाजात छान भजन, मंत्रपठण यासारखे संगीत लावा
