जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

27 February 2026

Author: वेद बर्वे

Lifestyle

आज दिवस चांगला जाईल

मेष

एखादी शुभवार्ता मिळू शकते

वृषभ

नोकरीत पदोउन्नतीची शक्यता

मिथुन

दिवस फलदायी ठरेल

कर्क

फोकस हलू देऊ नका

सिंह

सावधपूर्वक निर्णय घ्या, घाई नको

कन्या

दिवस आनंदात घालवाल

तूळ

मित्रांसोबत वेळ चांगला जाईल

वृश्चिक

आळस झटका, कामाला लागा

धनु

प्रकृतीची काळजी घ्या

मकर

लग्नाचे योग जुळू शकतात

कुंभ

पोटाच्या तक्रारी उद्भवू शकतात

मीन

