हे स्मार्ट कार्ड नसेल तर मिळणार नाही सवलत
Picture Credit: Pinterest
NCMC असे या स्मार्ट कार्डचे नाव (National Common Mobility Card)
Picture Credit: Pinterest
शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग व्यक्ती, स्वातंत्र्य सैनिक, पत्रकार, पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
जर तुम्ही पहिल्यांदाच कार्ड काढत असाल, तर GSTसह 199 रुपये शुल्क लागेल
Picture Credit: Pinterest
महाराष्ट्रातील सर्व एसटी डेपोमध्ये, या स्मार्ट कार्डची नोंदणी सुरू आहे
Picture Credit: Pinterest
हे स्मार्ट कार्ड फक्त सवलतीसाठी नव्हे, तर भविष्यात कॅशलेस प्रवासासाठीही ठरेल उपयुक्त