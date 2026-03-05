जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

05 March 2026

Author: वेद बर्वे

Lifestyle

पैशांचे व्यवहार जपून करा

मेष

Picture Credit: Canva

आज धार्मिक कार्यात मन रमेल

वृषभ

Picture Credit: Canva

अफवांवर विश्वास ठेवू नका

मिथुन

Picture Credit: Canva

मन:स्थिती तळ्यात-मळ्यात राहील

कर्क

Picture Credit: Canva

दुपारनंतर दिवस शुभ आहे

सिंह

Picture Credit: Canva

महिलांना माहेरून एखादी  वार्ता समजेल

कन्या

Picture Credit: Canva

देवाण-घेवाणीमध्ये सतर्क राहा

 तूळ

Picture Credit: Canva

तेलकट पदार्थ खाणे टाळा

वृश्चिक

Picture Credit: Canva

कामाची नवी संधी दार ठोठावेल

धनु

Picture Credit: Canva

दिवसाची सुरुवात आळसात जाईल

मकर

Picture Credit: Canva

विवाहाचे योग संभावतात

कुंभ

Picture Credit: Canva

अतिविचार, चिंता टाळा

मीन

Picture Credit: Canva

‘ही’ 6 पेये उन्हाळ्यापासून  करतील संरक्षण

पुढे वाचा