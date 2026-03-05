पैशांचे व्यवहार जपून करा
आज धार्मिक कार्यात मन रमेल
अफवांवर विश्वास ठेवू नका
मन:स्थिती तळ्यात-मळ्यात राहील
दुपारनंतर दिवस शुभ आहे
महिलांना माहेरून एखादी वार्ता समजेल
देवाण-घेवाणीमध्ये सतर्क राहा
तेलकट पदार्थ खाणे टाळा
कामाची नवी संधी दार ठोठावेल
दिवसाची सुरुवात आळसात जाईल
विवाहाचे योग संभावतात
अतिविचार, चिंता टाळा
