जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

16 June 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

कोणतेही गुपित इतरांशी शेअर करू नका.

मेष

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आर्थिक लाभाचे योग आहेत.

वृषभ

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दिवस संमिश्र असून आरोग्याची व बोलण्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे.

मिथुन

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आर्थिक स्थिती सुधारेल.

कर्क

Picture Credit: Canva

नोकरी किंवा व्यवसायात काही आव्हाने येऊ शकतात. संयम बाळगा.

सिंह

Picture Credit: Canva

प्रॉपर्टी किंवा वाहन खरेदीचे योग जुळून येतील.

 कन्या

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विद्यार्थ्यांना शिक्षणात चांगल्या संधी मिळतील.

 तूळ

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रखडलेली कामे पूर्ण होतील.

वृश्चिक

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स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांना यश मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

धनु

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आरोग्य उत्तम राहील.

मकर

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अचानक धनलाभाची शक्यता आहे.

कुंभ

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कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. 

मीन

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