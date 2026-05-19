जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

19 May 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

नोकरी व्यवसायात प्रगती होईल.

मेष

सहकाऱ्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळेल.

वृषभ

अचानक खर्च वाढण्याची शक्यता.

मिथुन

कुटुंबातील अहंकारी व्यक्तीच्या सहवासामुळे मानसिक स्वास्थ्य बिघडू शकते.

कर्क

कामात यश मिळाल्यामुळे मन प्रसन्न राहील.

सिंह

आरोग्याची विशेष काळजी घ्या.

 कन्या

अचानक धनलाभ संभवतो.

 तूळ

मन आनंदी व आशावादी राहील.

वृश्चिक

वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

धनु

नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

मकर

नोकरी-व्यवसायात कामाचे स्वरुप बदलू शकते.

कुंभ

आज तुमचे मन भावूक होईल.

मीन

