नवीन संधी येतील, मात्र निर्णय घेताना घाई टाळा
आर्थिक बाबतीत सकारात्मक घडामोडींचे संकेत मिळतील
संवाद कौशल्यामुळे कामात यश मिळेल
कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण व्यतिथ कराल
आत्मविश्वासामुळे मोठे काम पूर्ण कराल
आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या
नातेसंबंधात समजूतदारपणा ठेवणे आवश्यक आहे
जुन्या गोष्टींवरून मन काहीसे अस्वस्थ राहील
छोट्या प्रवासाचे योग संभवतात
करिअरमध्ये प्रगतीची शक्यता
भावनिक निर्णयाऐवजी विचारपूर्वक पाऊल उचला
अनावश्यक धाडस करणे टाळा
