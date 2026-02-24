जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

24 February 2026

Author: वेद बर्वे

Lifestyle

नवीन संधी येतील, मात्र  निर्णय घेताना घाई टाळा

मेष

आर्थिक बाबतीत सकारात्मक  घडामोडींचे संकेत मिळतील

वृषभ

संवाद कौशल्यामुळे कामात  यश मिळेल

मिथुन

कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण व्यतिथ कराल

कर्क

आत्मविश्वासामुळे मोठे काम  पूर्ण कराल

सिंह

आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या

कन्या

नातेसंबंधात समजूतदारपणा ठेवणे आवश्यक आहे

तूळ

जुन्या गोष्टींवरून मन काहीसे अस्वस्थ राहील

वृश्चिक

छोट्या प्रवासाचे योग संभवतात

धनु

करिअरमध्ये प्रगतीची शक्यता

मकर

भावनिक निर्णयाऐवजी  विचारपूर्वक पाऊल उचला

कुंभ

अनावश्यक धाडस करणे टाळा

मीन

