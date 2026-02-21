मूतखड्याचा त्रास टाळण्यासाठी करा 'हे' उपाय
Picture Credit: Pinterest
दररोज किमान 2.5–3 लिटर पाणी पिणे महत्त्वाचे; लघवी पारदर्शक/फिकट राहिली पाहिजे
जास्त मीठामुळे कॅल्शियम साचून स्टोनचा धोका वाढतो, त्यामुळे मीठावर नियंत्रण ठेवा
पालक, बीट, चॉकलेट, सुकामेवा, टोमॅटो अशा पदार्थांचे सेवन कमी करा
कॅल्शियमयुक्त पदार्थांचे अतिसेवन टाळा, कॅल्शिअम साचून स्टोन तयार होतो
लाल मांस व जास्त प्रोटीनयुक्त आहारामुळे यूरिक एसिड स्टोन वाढू शकतो
लिंबू वा अन्य फळातील सिट्रट स्टोन तयार होण्यास रोखतो
वेळेवर लघवी केल्याने किडनीमध्ये क्रिस्टल्स जमा होत नाहीत
लठ्ठपणामुळे स्टोनचा धोका वाढतो
जास्त साखर आणि कार्बोनेटेड पेयांमुळे धोका वाढतो
कुठलाही उपाय करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला जरूर घ्या
