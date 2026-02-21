मूतखडा होऊ नये म्हणून काय करावे?

Health

21 February 2026

Author:  वेद बर्वे

मूतखड्याचा त्रास टाळण्यासाठी करा 'हे' उपाय

त्रासावर उपाय

Picture Credit: Pinterest

दररोज किमान 2.5–3 लिटर पाणी पिणे महत्त्वाचे; लघवी पारदर्शक/फिकट राहिली पाहिजे

पुरेसे पाणी प्या

Picture Credit: Pinterest

जास्त मीठामुळे कॅल्शियम साचून स्टोनचा धोका वाढतो, त्यामुळे मीठावर नियंत्रण ठेवा

मीठाचे प्रमाण कमी करा

Picture Credit: Pinterest

पालक, बीट, चॉकलेट, सुकामेवा, टोमॅटो अशा पदार्थांचे सेवन  कमी करा

ऑक्सलेटयुक्त पदार्थ

Picture Credit: Pinterest

कॅल्शियमयुक्त पदार्थांचे अतिसेवन टाळा, कॅल्शिअम साचून स्टोन  तयार होतो

कॅल्शियमचे प्रमाण योग्य ठेवा

Picture Credit: Pinterest

प्रोटीनचा अतिरेक टाळा

Picture Credit: Pinterest

लाल मांस व जास्त प्रोटीनयुक्त आहारामुळे यूरिक एसिड  स्टोन वाढू शकतो

लिंबू वा अन्य फळातील सिट्रट  स्टोन तयार होण्यास रोखतो

लिंबूपाणी/सिट्रस फळे

Picture Credit: Pinterest

वेळेवर लघवी केल्याने किडनीमध्ये  क्रिस्टल्स जमा होत नाहीत

लघवी रोखू नका

Picture Credit: Pinterest

लठ्ठपणामुळे स्टोनचा धोका वाढतो

वजनावर नियंत्रण

Picture Credit: Pinterest

जास्त साखर आणि कार्बोनेटेड  पेयांमुळे धोका वाढतो

साखर व सॉफ्ट ड्रिंक्स

Picture Credit: Pinterest

कुठलाही उपाय करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला जरूर घ्या

डॉक्टरांचा सल्ला

Picture Credit: Pinterest

त्वचा आणि केस निरोगी ठेवण्यासाठी नारळाचे तेल

पुढे वाचा