जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

30 June 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

आर्थिक क्षेत्रात धाडस केल्यास यश मिळेल.

मेष

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कामानिमित्त प्रवास घडू शकतात.

वृषभ

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शासकीय कामे मार्गी लागतील आणि थांबलेले पेमेंट मिळण्याचे योग आहेत.

मिथुन

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कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद राहील आणि मन आनंदी असेल.

कर्क

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नवीन ओळखी व हितसंबंध निर्माण होतील.

सिंह

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आरोग्याच्या तक्रारी जाणवू शकतात, सावध राहा.

 कन्या

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महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पूर्ण होतील आणि अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

 तूळ

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आर्थिक लाभाची शक्यता आहे.

वृश्चिक

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नोकरी बदलण्याचा विचार सध्या टाळा.

धनु

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वादविवाद टाळा आणि कोणाकडूनही फार अपेक्षा ठेवू नका.

मकर

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इतरांवर तुमचा प्रभाव राहील आणि प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

कुंभ

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धार्मिक आणि आध्यात्मिक कार्यात रस वाढेल.

मीन

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