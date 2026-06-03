जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

03 June 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

धार्मिक कार्यात रस वाढेल.

मेष

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आजचा दिवस तुमच्यासाठी अत्यंत शांततापूर्ण आणि आनंददायी असेल.

वृषभ

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अचानक आर्थिक लाभ किंवा कामात यश मिळण्याची शक्यता आहे.

मिथुन

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अचानक धनलाभाचे योग आहेत.

कर्क

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तुमच्या मतांवर ठाम राहाल.

सिंह

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नोकरीच्या ठिकाणी काही अनपेक्षित यश किंवा संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

 कन्या

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व्यवसायानिमित्त प्रवास घडण्याची शक्यता असून अचानक धनलाभ होऊ शकतो.

 तूळ

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सामाजिक कार्यात सहभागी होण्याची संधी मिळेल.

वृश्चिक

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आर्थिक आवक सुधारू शकते. 

धनु

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महत्त्वाची कामे आज काही काळ रखडण्याची शक्यता आहे.

मकर

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महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय आज मार्गी लागतील.

कुंभ

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कोणत्याही कामात कोणालाही जामीन राहणे टाळा..

मीन

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