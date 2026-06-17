जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

17 June 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी दिवस चांगला आहे.

मेष

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तुमची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि जुने उधार दिलेले पैसे परत मिळतील.

वृषभ

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तुमच्यासाठी अनपेक्षित धनलाभ होण्याची शक्यता आहे.

मिथुन

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मनासारखे यश मिळाल्यामुळे उत्साह वाढेल.

कर्क

Picture Credit: Canva

आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. 

सिंह

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नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल.

 कन्या

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आजचा दिवस तुमच्यासाठी अतिशय शुभ राहील.

 तूळ

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कामानिमित्त प्रवास घडू शकतो.

वृश्चिक

Picture Credit: Canva

जिद्दीने कार्यरत राहाल आणि कष्टाचे फळ मिळेल.

धनु

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आर्थिक स्थिती मजबूत राहील. कार्यक्षेत्रात तुमचे कौतुक होईल.

मकर

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व्यावसायिकांना भरघोस नफा मिळेल.

कुंभ

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महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागेल.

मीन

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