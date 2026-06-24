जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

24 June 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

आर्थिक व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगा.

मेष

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नोकरी-व्यवसायात प्रगती होईल.

वृषभ

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विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यश मिळेल. आर्थिक स्थिती सुधारेल.

मिथुन

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रखडलेली कामे पूर्ण होतील. अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता आहे.

कर्क

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वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. नवीन योजनेवर काम सुरू करू शकाल.

सिंह

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तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. व्यवसायात नफा मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

 कन्या

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दिवस उत्तम राहील. कार्यक्षेत्रात तुमचा प्रभाव वाढेल.

 तूळ

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खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. कायदेशीर बाबींमध्ये सावध राहा.

वृश्चिक

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मित्रांची मदत होईल. सामाजिक कार्यात सहभाग वाढेल. धनलाभ होईल.

धनु

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कामाच्या ठिकाणी दगदग वाढू शकते. आर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घ्या.

मकर

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विरोधक शांत राहतील. कार्यक्षेत्रात मान-सन्मान वाढेल.

कुंभ

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नवनवीन लोकांशी संपर्क वाढेल. आर्थिक लाभ होईल.

मीन

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