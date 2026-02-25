मनातील विचार ओठांवर आणा
निर्णय घेताना घाई करु नका
आनंदवार्ता मिळण्याची शक्यता
निर्णय तुमच्या बाजूने लागू शकतो
वाणीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक
नशीबाची साथ लाभू शकते
आज तोलून मोलून निर्णय घ्या
अर्धवट राहिलेली कामे पूर्ण कराल
अंतर्मनाचा आवाज ऐकून तसे वागा
आज प्रकृती सांभाळावी लागेल
छोटासा प्रवास घडू शकतो
कामाच्या ठिकाणी नवी संधी मिळेल
