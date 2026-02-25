जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

25 February 2026

Author: वेद बर्वे

मनातील विचार ओठांवर आणा

मेष

निर्णय घेताना घाई करु नका

वृषभ

आनंदवार्ता मिळण्याची शक्यता

मिथुन

निर्णय तुमच्या बाजूने लागू शकतो

कर्क

वाणीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक

सिंह

नशीबाची साथ लाभू शकते

कन्या

आज तोलून मोलून निर्णय घ्या

तूळ

अर्धवट राहिलेली कामे पूर्ण कराल

वृश्चिक

अंतर्मनाचा आवाज ऐकून तसे वागा

धनु

आज प्रकृती सांभाळावी लागेल

मकर

छोटासा प्रवास घडू शकतो

कुंभ

कामाच्या ठिकाणी नवी संधी मिळेल

मीन

