जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

01 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

मेष

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व्यापारातून चांगला आर्थिक लाभ होईल.

वृषभ

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कामाची धांदल उडेल.  नोकरीमध्ये कामाचे कौतुक होईल.

मिथुन

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मौजमजेकडे कल राहील, पण कौटुंबिक खर्च आटोपता ठेवा.

कर्क

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प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करू नका. अतिविचार करणे टाळा.

सिंह

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करिअरमध्ये मोठी झेप घेण्यासाठी काळ अनुकूल आहे.

 कन्या

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बाहेरील अन्नपदार्थ खाणे टाळा。 नवीन गुंतवणुकीचा सारासार विचार करावा.

 तूळ

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कामाच्या ठिकाणी काही आव्हाने येतील.

वृश्चिक

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कौटुंबिक बाबी शांततेने सोडवा.

धनु

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मुलांच्या प्रगतीमुळे समाधानी राहाल。 भावंडांचे सहकार्य मिळेल..

मकर

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बोलताना सारासार विचार करा。 घरगुती वातावरण प्रसन्न राहील.

कुंभ

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चुकीच्या कामांमध्ये हात घालू नका。 करिअरमध्ये नवीन संधी मिळतील.

मीन

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