जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

04 March 2026

Author: वेद बर्वे

Lifestyle

धार्मिक गोष्टींकडे ओढा राहील

मेष

त्रासदायक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करा

वृषभ

विनाकारण तंटा ओढावून घेऊ नका

मिथुन

घरगुती कार्यक्रमात सक्रीय सहभाग घ्याल

कर्क

आज दिवस आनंदी जाईल

सिंह

दिवस मध्यम फलदायी राहील

कन्या

लहानसा प्रवास संभवू शकतो

 तूळ

कामाच्या व्यापात तब्येतीकडे दुर्लक्ष होऊ देऊ नका

वृश्चिक

आळस झटका आणि नव्या कामाचा प्रारंभ करा

धनु

नोकरीच्या ठिकाणी अपेक्षित फळ मिळू शकते

मकर

एखादा धाडसी निर्णय घेणे टाळा

कुंभ

आजचा दिवस शुभ राहील

मीन

