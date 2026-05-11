जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

11 May 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

भावनिक निर्णय घेणे टाळा.

मेष

आजचा दिवस लाभाचा असून कामात यश मिळेल.

वृषभ

खर्चावर नियंत्रण ठेवा.

मिथुन

मित्र आणि कुटुंबाकडून सहकार्य मिळेल.

कर्क

भीती दूर करा, आत्मविश्वास वाढवा.

सिंह

कामे पूर्ण होतील, पण, इतरांच्या कामात मत देणे टाळा.

 कन्या

दिवस आनंदी राहिल.

 तूळ

गुंतवणूक फायदेशीर ठरु शकते.

वृश्चिक

जबाबदाऱ्या वाढतील, पण नशिबाची साथ मिळेल. 

धनु

तणाव दूर होईल आणि कामात यश मिळेल.

मकर

बाहेरील कामात यश मिळेल.

कुंभ

मालमत्तेची चर्चा टाळल्यास उत्तम.

मीन

