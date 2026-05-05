जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

05 May 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

कामात गती राहील, खर्च वाढू शकतो. 

मेष

मेहनतीचे फळ मिळेल.

वृषभ

संवाद कौशल्याचा लाभ.

मिथुन

व्यवसायात अडकलेले पैसे मिळतील.

कर्क

बुद्धिमत्तेच्या जोरावर यश मिळेल.

सिंह

कामाचे समाधान मिळेल.

 कन्या

आर्थिक स्थिती सुधारेल.

 तूळ

मान प्रतिष्ठेत वाढ.

वृश्चिक

आर्थिक बाबींमध्ये आत्मविश्वास वाढेल.

धनु

आरोग्याकडे लक्ष द्यावे लागेल.

मकर

अडकलेली कामे पूर्ण होतील .

कुंभ

कठीण प्रसंगात संयम ठेवा. 

मीन

