मानसिक ताण येतोय? 'या' व्हिटामीन्स असू शकते कमतरता 

धावपळीच्या आयुष्यात जसं शारीरिक थकवा येतो तसाचं मानसिक तणाव देखील जाणवतो.
अनेकदा याचं कारण नातेसंबंध किंवा करियमधील अपयश असतं.
असं असलं तरी काही अंशी याला व्हिटामीन्सची कमतरता देखील कारणीभूत आहे.
सतत चिंता, गोंधळ, चिडचिड किंवा कामात मन न लागणं या समस्या वारंवार घडत असतात.
तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण B12, D, B6, B1 आणि B9 यांची कमरता असल्यावर मानसिक स्वास्थ खराब होतं.
लक्ष न लागणं, स्मरणशक्ती कमी होणं,निर्णय घेताना गोंधळ उडणं.
थकवा व झोपेचा त्रास जाणवतो. यामुळे दिवसभर सतत झोप येते.
शरीरातील फॉलिक अॅसिड कमी झालं की चिंता व नैराश्याची भावना जास्त जाणवते.
व्हिटामनीन्सची कमतरता दूर करण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, डाळी, फळं आहारात घ्या.
