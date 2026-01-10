मानसिक ताण येतोय? 'या' व्हिटामीन्स असू शकते कमतरता 

Health

10 January 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

धावपळीच्या आयुष्यात जसं शारीरिक थकवा येतो तसाचं मानसिक तणाव देखील जाणवतो.

शारीरिक थकवा 

Picture Credit: Pixabay

अनेकदा याचं कारण नातेसंबंध किंवा करियमधील अपयश असतं.

कारण 

असं असलं तरी काही अंशी याला व्हिटामीन्सची कमतरता देखील कारणीभूत आहे.

 व्हिटामीन्सची कमतरता

सतत चिंता, गोंधळ, चिडचिड किंवा कामात मन न लागणं या समस्या वारंवार घडत असतात.

समस्या 

तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण B12, D, B6, B1 आणि B9 यांची कमरता असल्यावर मानसिक स्वास्थ खराब होतं.

मानसिक स्वास्थ

लक्ष न लागणं, स्मरणशक्ती कमी होणं,निर्णय घेताना गोंधळ उडणं.

व्हिटामिन B12 ची कमतरता 

थकवा व झोपेचा त्रास जाणवतो. यामुळे दिवसभर सतत झोप येते.

व्हिटामिन D  ची कमतरता

Picture Credit: Pinterest

व्हिटामिन B6 ची कमतरता

Picture Credit: Pinterest

शरीरातील फॉलिक अ‍ॅसिड कमी झालं की चिंता व नैराश्याची भावना जास्त जाणवते.

व्हिटामिन B9 ची कमतरता

Picture Credit: Pinterest

व्हिटामनीन्सची कमतरता दूर करण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, डाळी, फळं आहारात घ्या.

आहार 

Picture Credit: Pinterest

